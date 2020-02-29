بسبب "كورونا"... دعوة لتأجيل مباراة العين الإماراتي والسد القطري 

اتخذت شركة نادي العين الإماراتي لكرة القدم خطوة رسمية وبعثت برسالة رسمية لاتحاد الكرة، في محاولة لتأجيل مباراته أمام السد القطري، المقررة الثلاثاء المقبل.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، أنه من المقرر أن تجري المباراة على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وقال عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي لكرة القدم، ماجد العويس، إن خطوة المطالبة بتأجيل المباراة، تأتي اتساقاً مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا، بهدف التصدي لفيروس كورونا، خصوصا وأن الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد، وتحديدا في طواف الإمارات للدراجات.

ونوه العويس إلى إشارة التقارير الإعلامية أخيرا حول إصابة عدد من لاعبي الفريق الإيراني الذي واجه السد القطري، في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، وبأنه حرصا من نادي العين والتزامه بكافة إجراءات السلامة ارتأت إدارة شركة العين مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتأجيل المباراة.