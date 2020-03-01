الدفاع الروسية: شائعات إسقاط طائرة "سو-24" في إدلب كاذبة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شائعات إسقاط طائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية فوق الأراضي السورية في إدلب كاذبة وعارية عن الصحة.

وجاء في بيان الوزارة: "إن المعلومات المتداولة على شبكة الإنترنت بشأن إسقاط طائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الروسية في المجال الجوي فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب كاذبة وعارية عن الصحة ".

وأضاف بيان الوزارة أن القوات الجوية الروسية في سوريا تقوم بواجبها بشكل طبيعي دون أي مشاكل.

كما ونفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، إسقاط طائرة حربية سورية، اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

ونفلت الوكالة السورية، عن مراسلها تأكيده "عدم إسقاط طائرة حربية سورية، وأن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية".

​يأتي ذلك بعدما زعمت وكالة "الأناضول" التركية، "إسقاط طائرة تابعة لنظام بشار الأسد في إدلب".

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق، اليوم، "إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة. ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب".

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ وتحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري"، يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، يوم الخميس الماضي، أن 36 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية في هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.