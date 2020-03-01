الجيش السوري يحذر تركيا ويعلن إغلاق المجال الجوي شمال غرب سوريا أمام جميع الطائرات

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمالي غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية".

وأشار بيان القيادة إلى أن "الأعمال العدواني التركية المتكررة لن تنجح" في إنقاذ الإرهابيين من عمليات الجيش السوري في إدلب وأن هذه الاعتداءات تثبت "تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي".

وأشار المصدر إلى أن الجيش التركي يستمر بتنفيذ "أعمال عدوانية" ضد قوات الجيش السوري العاملة في محافظة إدلب سواء باستهداف الجنود بشكل مباشر أو من خلال "تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي".

ومن جهة أخرى أعلن الجيش السوري، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق مدينة إدلب شمال غرب سوريا، ونقلت وكالة "سانا"، عن مراسلها قوله إن "وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، أمس السبت، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن تركيا تخوض "نضالا مصيريا وتاريخيا من أجل حاضرها ومستقبلها".

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "عناصر النظام السوري دفعت ثمنا باهظا لهجومها الدنيء على القوات التركية في إدلب".

وتشهد محافظة إدلب توترا كبيرا، بعد سلسلة هجمات نفذتها مجموعات إرهابية استهدفت الجيش السوري في عدة نقاط في محافظة إدلب، أدت لحدوث استباكات عنيفة قتل على أثرها جنود أتراك.