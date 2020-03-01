السعودية توضح طريقة استرجاع رسوم العمرة بعد إلغاءها

وأكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب "استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط"، حسب صحيفة الرياض السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم".

وسبق أن أصدرت الخارجية السعودية، بيانا عاجلا أعلنت فيه تعليق المملكة دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها المنشور عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى أن قرار التعليق هذا "مؤقت".

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، للحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس "كورونا".

ومن أهم هذه الإجراءات تعليق الدراسة في الحضانات، وكذا الفعاليات والرحلات الطلابية على مستوى الدولة، وتخصيص طائرتين لنقل رعايا الدولة الموجودين في إيران، وغيرها.

وحسب الإحصاءات الرسمية التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، فإن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الدولة وصل حتى الآن إلى 21 حالة، شفيت منها 5 حالات.