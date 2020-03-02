لافروف يلتقي إسماعيل هنية في موسكو

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الروسية موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وناقش لافروف مع قياديي حماس الوضع الراهن في محيط قطاع غزة، وسبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية: "خلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمت دراسة جوانب مختلفة من الوضع الحالي في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس قانوني معترف به دوليًا".

وحضر اللقاء من الجانب الروسي إلى جانب لافروف، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

​وشارك من حركة حماس في اللقاء كل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في الخارج ماهر صلاح، ومسؤول مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق.

​وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، قبل أيام، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات في موسكو مع زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في الـ 2 من مارس/ آذار المقبل.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في موسكو اليوم، بأن لروسيا دور متميز ومقدر في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع حركة حماس وملف المصالحة بشكل خاص، مشيرا إلى أن موسكو كانت دوماً عامل جذب لهذه القوى ومحور إسناد في مواجهة محاولات التفرد بالتعامل مع القضية الفلسطينية، كما لعبت دوراً مهما في ملف المصالحة.