بسبب اتخاذ إجراءات خاصة... مشاهد غير مسبوقة داخل الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحرم المكي وهو خال تماما من المعتمرين، في سابقة تاريخية.

ويظهر في مقاطع الفيديو مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليين تماما من المصلين والمعتمرين.

وعلق مصور الفيديو بالقول إنه لأول مرة يشاهد الحرم بهذه الطريقة، بعد أن طبقت السلطات منعا للعمرة والزيارات للمملكة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

كما تقوم السلطات السعودية حاليا بعملية تعقيم وتطهير ساحات الحرم المكي، ما تسبب أيضا في قلة عدد الموجودين في ساحات الحرم.

ولم تسجل المملكة العربية السعودية، سوى حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن وزارة الصحة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت يوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

وتم تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.