وزيرة الصحة المصرية: الشعب الصيني يخوض "أشرس المعارك" في مواجهة كورونا

اعتبرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أن الشعب الصيني يواجه بقوة الأزمات والتحديات التي تتمثل في انتشار فيروس كورونا.

وكتب زايد، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "رأيت بعيني كيف تصنع من أقسى التحديات وأشرس المعارك فرصة حقيقة لمزيد من النجاح والقوة... إنه الشعب الصيني".

وقالت في تدوينة أخرى: "تعلمت كيف لشعب أن يضعف أقوى الفيروسات المرضية بسلاح الالتزام، وكيف لشعب أن يحول أضعف الفيروسات الإلكترونية لوباء مدمر بسلاح اللاوعي".

رأيت بعيني كيف تصنع من أقسى التحديات و أشرس المعارك فرصة حقيقية لمزيد من النجاح و القوة ... إنه الشعب الصيني — Dr Hala Zayed (@DrHalaZayed1) March 3, 2020

وقالت وزيرة الصحة المصرية، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إنها سلمت هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس الكورونا، بمقر السفارة المصرية في بكين.

وتسلمت الصين من مصر، اليوم الثلاثاء، هدايا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هي عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية.

تعلمت كيف لشعب ان يضعف أقوى الفيروسات المرضيه بسلاح الالتزام ، و كيف لشعب ان يحول اضعف الفيروسات الإلكترونية لوباء مدمر بسلاح اللاوعي. — Dr Hala Zayed (@DrHalaZayed1) March 3, 2020

وشارك الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، صورا لشحنة المستلزمات الطبية والوقائية فور وصولها إلى مطار بكين الدولي، والتي أسمتها "هدية مصر للشعب الصيني".

كما شارك الحساب صورا للقائم بأعمال وزير الصحة الصيني وهو يسلم وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة "كورونا"، بالإضافة إلى هدية تذكارية.

وخضعت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين أمس الاثنين، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 91313 شخصا، توفي منهم 3117 شخصا، فيما شفي حتى الآن 48124 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".