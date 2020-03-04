بسبب فيروس كورونا... قرار من تونس بشأن الانتقال إلى شمال إيطاليا

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعلق خدمات نقل الركاب بالعبارات إلى شمال إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت تونس يوم الاثنين الفائت عن أول حالة إصابة بالفيروس وهي لمواطن عاد مؤخرا من إيطاليا عبر البحر.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

ووجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواء يدعى "camostat mesylate"، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".