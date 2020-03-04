الرئيس السوري: الانتخابات البرلمانية ستعقد في موعدها على أي حال

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستعقد في موعدها على أي حال.

موسكو – سبوتنيك . وقال الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الحكومية "ستجرى انتخابات النواب في غضون بضعة أشهر، وستجرى في الوقت المحدد،على أي حال".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، المرسوم رقم 76 لعام 2020، القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل/ نيسان 2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة عن المرسوم الذي تنص المادة الأولى منه على تحديد موعد الانتخابات.

أما المادة الثانية فقضت بتحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية.

وبحسب المادة السابقة فقد بلغ مجموع الأعضاء 250 عضوا من جميع المحافظات، 127 منهم مخصص لقطاع العمال والفلاحين، فيما خصص 123 لقطاع باقي فئات الشعب.

ونصت المادة الثالثة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.