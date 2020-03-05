كوشنر لمجلس الشيوخ: عرض "صفقة القرن" محاولة لتغيير "الوضع الراهن"

صرح مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن البيت الأبيض عرض خطته للسلام "صفقة القرن" في محاولة لتغيير الوضع الراهن.

وجاء تصريح كوشنر أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، مدعيا أن الوضع الراهن يتعلق بالعملية التي يستمر بها الفلسطينيون بتلقي مليارات الدولارات من دول العالم، وإسرائيل تستمر بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية دون أي تقدم نحو حل النزاع.

وأكد الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء اليوم، الخميس، أن هذه التصريحات قد نقلها مسؤولون في البيت الأبيض حضروا الجلسة.

وأوضح الموقع أن الإرشاد والإحاطة التي قدمها كوشنر أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، هي جزء من التحرك الذي يقوم به البيت الأبيض للإقناع بأن خطة ترامب للسلام مهمة وتستحق نقاشا هاما.

وقال كوشنر أمام أعضاء الكونغرس إن البيت الأبيض راض من الطريقة التي تقبل بها المجتمع الدولي الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه تلقى عددا من الرسائل الإيجابية من عدد من الدول العربية، وأن الاتحاد الأوروبي لم ينجح بتشكيل إجماع ضد الخطة، وفشل الفلسطينيون بدفع تحرك في الأمم المتحدة ضد الخطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.