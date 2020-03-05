الخارجية الإسرائيلية تنشر معلومات عن أول محجبة في الكنيست

نشر حساب الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية"، على موقع تويتر، معلومات عن أول سيدة محجبة تصبح نائبة في الكنيست.

ونشر الحساب تغريدة قال فيها: "للمرة الأولى تدخل البرلمان الإسرائيلي في القائمة العربية امرأة محجبة إيمان خطيب ياسين (55) أم لأربعة أطفال حصلت على ماجستير في العمل الاجتماعي".

ونقل الحساب عن إيمان خطيب قولها: "سيكون هذا تحدٍ كبير وأنا مستعدة له، حصلت على دعم من المجتمع العربي وأنا مؤمنة بقدرتي على التغيير".

أول محجبة في الكنيست الإسرائيلي



للمرة الاولى تدخل البرلمان الإسرائيلي في القائمة العربية امرأة محجبة ايمان خطيب-ياسين (55) ام لاربعة اطفال حصلت على ماجستير في العمل الاجتماعي. "سيكون هذا تحدٍ كبير وانا مستعدة له. حصلت على دعم من المجتمع العربي وانا مؤمنة بقدرتي على التغيير". pic.twitter.com/IThvGH4i3W — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 5, 2020

يذكر أن القائمة المشتركة (عرب 48) نجحت في تعزيز حظوظها في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت الاثنين الماضي.

وعقّب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، الذي حصل حزبه حتى الآن على 15 مقعدا في الانتخابات للكنيست الـ 23، على النتائج، موضحا أنه الحزب الوحيد في المعارضة الذي نجح برفع حظوظه، وبفضل جمهوره.

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، مساء الثلاثاء الماضي، عن لسان أيمن عودة، تهنئته "لجمهوره العربي، وأيضا الكثير من اليهود الذين دعموا المشتركة، لقد عززنا قوتنا، في شهر أبريل/ نيسان كنا 10 مقاعد واليوم 15 مقعدا، هذا أعظم إنجاز برلماني في الكنيست، بنظرنا، نحن نتقدم، لكننا لن نكتفي بهذا التقدم البطيء، يجب علينا أن نكون البديل ذي القيمة الكبيرة في الخارطة السياسية الإسرائيلية".