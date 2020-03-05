تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من التدريب البحري العابر المصري - الفرنسي في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط.

وذكر بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أن التدريب تم باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

وأضاف البيان أن التدريب يهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.

وتابع أنه "من المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر، من خلال عدد من الأنشطة التدريبية يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إجلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة، وعمليات الاعتراض البحري للسفن المشبوهة، حيث تعد هذه التدريبات أحد أرقى أنواع التدريبات البحرية المشتركة".