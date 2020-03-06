الداخلية التونسية تعلن مقتل أحد أفراد الأمن في التفجير الانتحاري

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مصرع أحد أفراد قوات الأمن جراء التفجير الانتحاري الذي قام به شخصان في ووقت سابق اليوم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية "في إطار بحث المعطيات المتعلقة بالعملية الإرهابية الغادرة، تُعلم وزارة الداخلية الرأي العام باستشهاد بطل من أبطال قوات الأمن الداخلي، الملازم أول توفيق محمد الميساوي تغمده الله برحمته الواسعة".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانا كشفت فيه تفاصيل العملية الانتحارية التي وقعت اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة.

وقالت الداخلية التونسية في البيان "تعلم وزارة الداخلية عن قيام نفرين يوم الجمعة 6 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وأضافت "قد أسفرت هذه العملية عن مصرع الإرهابيين وإصابة 5 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة".

واختتمت بالقول: "ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية. وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة. وستقوم وزارة الداخلية بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان".