السعودية... تعليق حضور الجماهير لكل المنافسات الرياضية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، تعليق الحضور الجماهيري، لكل المنافسات الرياضية، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد عالميا.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه إنه تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في الألعاب كافة.

وأوضحت الوزارة السعودية أن تطبيق القرار سيكون اعتبارا من غد السبت 7 مارس/آذار.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أن عملية تعليق الحضور الجماهيري ستظل مستمرة، لحين إشعار آخر.

وأرجعت الوزارة قراراها بأنه جاء بناء على توصيات من اللجنة المعنية بمتابعة مستخدمات انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأتمت الوزارة بقولها: "نحن نتمنى سلامة الجميع، وسنتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة".

وكانت الصحة السعودية أعلنت، في وقت سابق، تسجيل ثاني إصابة بالفيروس، بعدما أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في المملكة لمواطن قادم من إيران.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وزارة الرياضة تُعلن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 7 مارس 2020م وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع pic.twitter.com/zlHReEL8Dr — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 6, 2020

​وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.