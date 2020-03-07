التعليم الإماراتية تصدر بيانا بشأن الطلبة والعاملين القادمين من السفر

قالت وزارة التربية والتعليم الإماراتية إنه لن يُسمح للطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر، بدخول أماكن عملهم قبل التأكد من خلوهم من فيروس كورونا الجديد.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ظهر اليوم، السبت، بيانا لوزارة التربية والتعليم الإماراتية، دعت فيه العاملين والطلبة العاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة) القادمين من خارج الدولة عمل الفحص الطبي اللازم.

وناشدت التعليم الإماراتية هؤلاء العاملين والطلبة العاملين في تلك المنشآت التعليمية الإماراتية التزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ونوهت وزارة التربية والتعليم الإماراتية إلى أنه لن يسمح للعاملين في المنشآت التعليمية بالعودة إلى مقار عملهم قبل خلوهم من فيروس كورونا الجديد.