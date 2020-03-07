التعليم الإماراتية تصدر بيانا بشأن الطلبة والعاملين القادمين من السفر

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ظهر اليوم، السبت، بيانا لوزارة التربية والتعليم الإماراتية، دعت فيه العاملين والطلبة العاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة) القادمين من خارج الدولة عمل الفحص الطبي اللازم.
#وزارة_التربية_والتعليم : لن يُسمح للطلبة وكذلك العاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة) والقادمين من السفر،من دخول المنشآت التعليمية قبل التأكد من خلوهم من المرض. #وام #كورونا#فيروس_كورونا #كوفيد_19 #كوفيد19 #فيروس_كورونا_الجديد pic.twitter.com/gksjGUM6Wg
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 7, 2020
وناشدت التعليم الإماراتية هؤلاء العاملين والطلبة العاملين في تلك المنشآت التعليمية الإماراتية التزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.
ونوهت وزارة التربية والتعليم الإماراتية إلى أنه لن يسمح للعاملين في المنشآت التعليمية بالعودة إلى مقار عملهم قبل خلوهم من فيروس كورونا الجديد.
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