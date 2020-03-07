4 توجيهات من السيسي للحكومة المصرية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود للتيسير على المواطنين وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الحكومة المصرية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة".

وأضاف راضي، أن "الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين، على نحو دقيق وكامل يؤدي إلى حوكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة".

وأوضح أن "السيسي أكد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في هذا المجال".

ووفقا للمتحدث الرئاسي، بحث الرئيس المصري الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

وتابع، وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.