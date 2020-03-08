العراق يغلق 5 منافذ حدودية مع إيران بشكل تام بسبب انتشار "كورونا"

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، عن غلق خمسة منافذ مع إيران، مشيرة إلى أنه سيتم منع دخول العراقيين المسافرين عبر المنافذ.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان، إنه "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي)، أمام حركة التبادل التجاري مع ايران"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "هذا الغلق جاء من بداية اليوم الموافق الثامن من مارس/ آذار، ويستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، تنفيذا لأمر اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتابع: "فيما يخص المسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من الشهر الجاري"، مشيرا إلى أنه "سيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة حصرا".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.