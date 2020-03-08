الدفاع الروسية ترصد 8 خروقات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة رصد 8 حالات إطلاق نار وذلك في محافظات اللاذقية -4، وحلب - 3 وإدلب -1، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات".

كما أشارت الوزارة في نشرتها إلى أن مركز المصالحة نفذ خلال 24 ساعة 3 عمليات إنسانية في محافظات حلب، والرقة، ودير الزور.

وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف، أعلن أمس، أن المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب في الشمال الغربي انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار.