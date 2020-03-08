وزير الخارجية المصري يصل بغداد

وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في مطار بغداد الدولي".

وزير الخارجية محمد علي الحكيم @maalhakim 🇮🇶يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري @MfaEgypt 🇪🇬 في مطار #بغداد الدولي. pic.twitter.com/ArpFyzVIAj — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) March 8, 2020

وقال الحكيم في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" "نستقبل معالي الأخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس برهم صالح".

نستقبل معالي الاخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية #مصر يوم غد في #بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فخامة الرئيس برهم صالح ونجري معه مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة — محمد علي الحكيم (@maalhakim) March 7, 2020

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية المصري عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية لبحث مواضيع مختلفة تخص البلاد والمنطقة.