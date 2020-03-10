وزيرالتعليم المصري: إذا منح الطلاب إجازة بسبب كورونا فسيتم تعويضها نهاية العام

أكد وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، إن مصر - حتى الآن - لم تصدر أي قرار بشأن تعليق العملية الدراسية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف شوقي خلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتخذ القرار بعد مشاورة كافة أجهزة الدولة.

وتابع، وزير التربية والتعليم والمصري، أنه في حال تم تعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي، فإن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة بقية العام الدراسي.



وشدد شوقي: "إذا تم منح الطلاب إجازة فسيتم تعويضها في نهاية العام، ولو عطلنا الدراسة شهر سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهر".

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع الحالات، التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا إلى 59 حالة.



يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.