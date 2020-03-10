وسائل إعلام: لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام لبنانية إن لبنان سجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

أفادت قناة "LBCI" اللبنانية، أنّه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان للمصاب القادم من مصر، وهو يبلغ من العمر عمره 56 سنة.

​إشارة إلى أنه كان قد نقل من مستشفى سيدة المعونات، إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وكان يعاني من بعض الأمراض المزمنة.

يتبع..