الدولار الأمريكي يستمر في الارتفاع أمام الجنيه المصري

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الدولار الأمريكي استمر، اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار، في تحقيق مكاسب كبيرة وارتفاع غير مسبوق أمام الجنيه المصري.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن الدولار الأمريكي ارتفع بمقدار 3 قروش كاملة، في بداية تعاملات اليوم، متأثرة بعدوى الاضطرابات الحادة، التي تشهدها أسوأق المال العالمية على خلفية المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط عالميا.

وقفز الدولار الأمريكي بنحو 3 قروش في أغلب البنوك المصرية ليسجل 64 .15 جنيه مصري للشراء و74 .15 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و15.67 جنيه للشراء و16.76 للبيع فى بنك أبو ظبي الإسلامي.

​كما سجل 67 .15 جنيه مصري للشراء و77 .15 جنيه للبيع في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي CIB.

وسجل الدولار 65 .15 جنيه للشراء و75 .15 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.