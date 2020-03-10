مدير المخابرات المصرية يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس جنوب السودان

زار مدير المخابرات المصرية، اليوم الثلاثاء، جمهورية جنوب السودان، والتقى بالرئيس سلفاكير، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية "أ.ش.أ" جاءت الزيارة للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن " دعم مصر الكامل لجنوب السودان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن"، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحقيق التعاون المشترك.

والتقى الوزير عباس كامل بالنائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء "التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائباً أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار".

كما قام على هامش الزيارة بعقد سلسلة من الاجتماعات شملت كل من: مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت جلواك مانيبي، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب.