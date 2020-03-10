الجيش اليمني: مقتل 9 من الحوثيين بينهم قيادي شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الثلاثاء، مقتل عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في قصف بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش استهدف عناصر من الحوثيين في جبهة باقم (شمال صعدة)، ما أدى إلى مقتل 9 منهم بينهم قيادي ميداني يدعى أبو الحسين الرزامي".

وأضاف أن "المدفعية قصفت مجاميع للحوثيين في جبهة باقم، موقعة قتلى وجرحى منهم، إلى جانب خسائر في المعدات القتالية".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف جدد غاراته على محافظة صعدة، مستهدفاً بغارة مديرية شدا غرب صعدة، وذلك عقب ساعات من تنفيذه غارة على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

وأشارت إلى شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مزارع وممتلكات في مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين.