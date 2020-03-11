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11:12 GMT11 مارس/ آذار 2020
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    الحجر الصحي في لبنان بسبب فيروس كورونا

    لبنان يسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

    © AP Photo / Bilal Hussein
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (70)
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    سجل لبنان ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 59 شخصا.

    ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، على موقعها الرسمي، أنها "علمت بتسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في لبنان".

    وسبق وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم أمس، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان، لمصاب قادم من مصر.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    وأعلن المدير العام في وزارة الصحة العامة اللبنانية الدكتور وليد عمار، في وقت سابق، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، التي أشارت إلى أن أربع إصابات سجلت في سيدة المعونات، وأربع إصابات أخرى سجلت في مستشفى اوتيل ديو. 

    وهذه الإصابات ترفع إجمالي المصابين بالفيروس في لبنان حتى الآن إلى 59 إصابة.

    وأعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، إغلاق الحدائق العامة، تحسبا لتوسع وانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

    وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، وفقا لما نقلته قناة "إل بي سي" اللبنانية: "تقرر إقفال الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت".

    ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألف و357 شخصا.

    ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا إلى 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألف و900 شخصا.

    ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (70)

    انظر أيضا:

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    أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان لقادم من مصر
    الكلمات الدلالية:
    الصين, فيروس كورونا, لبنان
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