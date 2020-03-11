الإمارات تؤكد الاستمرار في تطبيق قرار تعطيل الدراسة

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، عن مصدر الوزارة أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أربعة أسابيع، التي بدأت يوم الثامن من مارس/آذار الجاري، مستمر كما هو من دون تغيير حتى الآن، من حيث إجازة الربيع وتطبيق مبادرة "التعلم عن بعد"، حتى حينه.

وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم شأنها شأن الجهات الأخرى، تدرس كافة الاحتمالات مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع التعليمي، في ظل الوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد، وتفشيه في دول عدة.

ودعا المصدر إلى عدم الالتفات إلى المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها من خلال المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وما تنشره وسائل الإعلام من أخبار وبيانات صحفية معتمدة.

وكانت الوزارة قررت، أخيرا، تعطيل دوام الطلبة لمدة أربعة أسابيع، على أن يكون أول أسبوعين لـ"إجازة الربيع"، والأسبوعان الآخران لتطبيق مبادرة "التعلم عن بعد"، وتنتهي هذه المدة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وسوف يستأنف الطلبة الدوام الرسمي في المدارس، اعتباراً من الخامس من الشهر نفسه.

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ويأتي تعطيل الدراسة في الإمارات، في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.