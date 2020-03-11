وزير التعليم المصري: لن نوقف الدراسة إلا في المدارس التي يظهر فيها "كورونا"

أكد وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، أن الدراسة في جمهورية مصر العربية مستمرة في المدارس والجامعات بلا تغيير.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، قال شوقي، "قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي ..إلخ والرحلات، المهرجانات، والمعسكرات، والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى".

وكشف شوقي أن "الهدف من هذا القرار هو تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة".

وأوضح الوزير في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لسيتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى".

وأضاف أن "الوزارة ستطبق حزمة إضافية من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية، سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم".

وأكد شوقي، أنه "لا توجد حالة إيجابية واحدة في المدارس المصرية".

وكانت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف والقلق في الحياة العامة بمصر.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع عدد الحالات، التي تعافت إلى 27 حالة.