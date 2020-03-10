مصر تتوعد مروجي الشائعات عن "كورونا"

كلف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره.

أكدت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن تلك البيانات تهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، بعد انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.

وشدد نادر سعد على جميع المواطنين المصريين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر كافة البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا المستجد"، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التي تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية.

ونوهت الصحيفة إلى أن آخر هذه المؤتمرات الصحفية ما عقد، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.

يذكر أن مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا، تحولت نتيجتها من "إيجابية" إلى "سلبية". وثبتت سلبية تحاليل 5 حالات، اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة في مصر "رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".