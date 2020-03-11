الصحة المصرية تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بينما ارتفع عدد الحالات، التي تعافت إلى 27 حالة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات، التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الاثنين الماضي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: "الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف مجاهد: "تم تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وكانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

ولفت مجاهد إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال بيان مجلس الوزراء المصري إن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. ولفت إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ووصل عدد المصابين بالفيروس، منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى اليوم الأربعاء، إلى 119 ألفا و357 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميا 4290 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و900 شخص.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و867 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 46 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 49 ألفا و62 شخصا.