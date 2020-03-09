تونس تعلق الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما

نقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة التونسي قوله إن بلاده علقت الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما.

وقال وزير الصحة التونسي اليوم الاثنين إن تونس علقت كل الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما في خطوة تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى خمسة أشخاص.

وأضاف عبد اللطيف المكي أن الحكومة قررت تقديم العطل المدرسية بثلاثة أيام لتكون يوم الخميس المقبل. كما قررت تقليص الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا الفرنسية من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تتوزع في عدد من محافظات البلاد.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة التونسية بأنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس في تونس إلى خمس حالات، مبينًا أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت.

وقال شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس، إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المسؤول، في حديث مع "سبوتنيك"، أن "هناك حالتين مستوردتين و حالة عدوى محلية، زوجة أصيبت بالعدوى من زوجها".

يذكر أن السلطات الصحية في تونس وضعت المئات من المشتبه بهم بالإصابة بالفيروس في الحجر الصحي.