السودان يعلق جميع الرحلات الجوية إلى 8 دول

أصدر المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة إلى 8 دول.

وأكد الناطق باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن القرار ينص على وقف الرحلات إلى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وإسبانيا وإيطاليا واليابان وإيران ومصر على أن "ينفذ القرار فورا وإلى حين إشعار آخر".

وفي نفس السياق، قرر المغرب، اليوم الخميس، إغلاق الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي بلغت عدد حالات الإصابة به في إسبانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة و84 حالة وفاة.

وأصدر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، يوم أمس الأربعاء، قرارا بوقف جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت السلطات الكويتية، يوم أمس الأربعاء، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك حتى إشعار آخر.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أن من الممكن "السيطرة عليه".