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    ومضات من صاعقة فوق مجمع La Cité du Vin في بوردو، جنوب غرب فرنسا، خلال عاصفة رعدية في 18 يوليو/ تموز 2017

    الطقس السيئ يضرب دولا عربية... كيف تتجنب صواعق البرق

    © AFP 2020 / Nicolas Tucat
    العالم العربي
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    تعرضت دول عربية، لموجة من الطقس السيئ بداية من أمس الأربعاء، صاحبها أمطار رعدية على الكثير من المدن.

    وذكر موقع "طقس العرب" أن دول الحوض الشرقي للمتوسط، تأثرت بمنخفض جوي عميق وعالي الفعالية مع ساعات مساء الخميس ويومي الجمعة والسبت، تعبر معه جبهة هوائية باردة عالية الفعالية بلاد الشام ليل الخميس/الجمعة لتصل غرب العراق مع ساعات نهار الجمعة وفي وقت لاحق المنطقة الجنوبية.

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وأضاف أن الرياح ستكون نشطة بشكل كبير، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في العديد من المناطق وذلك قبل هطول الأمطار غربي وجنوبي البلاد.

    وتوقع "طقس العرب" أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بسبب هذه الجبهة الهوائية الباردة، وتهطل أيضا على إثرها الأمطار الرعدية الغزيرة.

    وأفاد موقع "ميدسين هيلث" في تقرير له، أن البرق يعد من الظواهر الطبيعية التي تصاحب التقلبات الجوية المتمثلة في هطول الأمطار الغزيرة، وتراكم السحب، وهبوب العواطف الرملية والثلجية.

    ويحدث البرق نتيجة تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة الموجودة في السحب، ويحمل أضرارا خطيرة على صحة الإنسان.

    واستعرض التقرير الأضرار الناجمة عن التعرض لصواعق البرق، وكيفية الوقاية منها، مشيرا إلى أن قوة صواعق البرق تصل إلى 30 مليون فولت، وتبلغ حرارتها 8000 درجة مئوية، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة إذا تعرض الإنسان لها.

    وأضاف التقرير أن من أبرز الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، هو الإصابة بحروق وجروح جسدية خطيرة إثر التعرض لها.

    وأشار إلى أن الاقتراب من المعادن التي سبق وأن تعرضت لصاعقة البرق، يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة تصل إلى حد الوفاة، بسبب قدرة تلك الصواعق على الانتقال عبر تلك الأجسام.

    وكشف التقرير عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها تفادى أضرار صواعق البرق، ومنها تجنب استخدام الهواتف المحمولة، والامتناع عن لمس الأجسام المعدنية، كالسيارات وأعمدة الإنارة، والابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه، والاحتماء داخل المباني، للوقاية من التعرض للصواعق.

    كما نصح التقرير بتجنب التواجد في المناطق التي يوجد بها أشجار، لافتا إلى أنه في حالة تعرض أحد الأشخاص المحيطين بك لصواعق البرق، يجب التوجه به إلى أقرب مستشفى، لوضعه على جهاز إنعاش القلبي الرئوي، لتنشيط الدورة الدموية.

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