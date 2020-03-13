مصدر عسكري: أكثر من 50 غارة للتحالف على مواقع لـ"أنصار الله" في حجة

كثّف طيران التحالف العربي، الخميس، غاراته على محـــافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفـــاً مواقــــع وتحــركات لجــماعة "أنصــار الله" (الحوثيين).

القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ 18 غارة على مديرية حرض شمال غربي حجة، وقصف بـ 3 غارات قرية العطن في مديرية بكيل المير شمال شرقي حجة.

وأشار إلى تنفيذ التحالف، الأربعاء، 20 غارة على مديريات حرض وبكيل المير وعبس، سبقتها 10 غارات، الثلاثاء، على مناطق فيها.

ووفقاً للمصدر، فإن الغارات الجوية المكثفة على محافظة حجة خلال الـ 72 الساعة الماضية والتي تجاوز عددها 50 غارة، استهدفت مواقع لـ"أنصار الله" بينها معسكر تدريبي، وتعزيزات تضم معدات ثقيلة، استقدمتها الجماعة تمهيداً لعملية عسكرية واسعة في المحافظة بغرض استعادة مناطق من الجيش اليمني، خسرتها العامين الماضيين في مديريات حرض وعبس وحيران.