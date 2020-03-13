"النيل بجوار الهرم"... العاصفة تعيد أيام الفراعنة "فيديو وصور"

رغم أن حالة الطقس السيء التي شهدتها المحافظات المصرية، بداية من صباح الخميس، هي الأولى منذ عام 1994، إلا أن المنخفض الجوي أعاد صورة للأذهان افتقدها المصريون منذ عشرات السنين.

كانت منطقة الأهرامات زاخرة بالحركة والعمل وآهلة بالسكان، وهذا ما رصدته صور قديمة ونادرة، تعود لقرون، الحياة المحيطة بأهرامات الجيزة، وأيضا ترصد وصول مياه النيل إلى الأهرامات بسبب الفيضان.

وقام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة حديثة تظهر كميات كبيرة من مياه الأمطار منحصرة بجوار الأهرامات، الأمر الذي أعاد للأذهان أيام الفراعنة، والفترة الزمنية التي وصلت فيه مياه النيل إلى الأهرامات.

النيل رجع تانى جنب الأهرامات زى زمان 🙈❤️ pic.twitter.com/UYPSiC38iq — ⭕️ 와세 프  (@alwaseeef) March 12, 2020

وأظهرت الصورة الهرم بعد أن أصبح عائما بمياه الأمطار بسبب عاصفة "منخفض التنين" والتي تتعرض لها مصر لأول مرة.

وعلق النشطاء على الصورة "النيل رجع عند الهرم زي أيام الفراعنة".

وتعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، ومصرع شخص وطفلة وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت.

وكشفت أنه من المنتظـر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن يوم الخميس الموافق 12 مارس/آذار وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

Description: الطقس السيء في مصر © Sputnik . Khaled Taha

الطقس السيء في مصر © Sputnik . Khaled Taha

الطقس السيء في مصر © Sputnik . Khaled Taha

الطقس السيء في مصر © AP Photo / Maya Alleruzzo

الطقس السيء في مصر © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

الطقس السيء في مصر © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

موجة الطقس السيئ تضرب مصر © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

الطقس السيء في مصر © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY 1 / 8 © Sputnik . Khaled Taha Description: الطقس السيء في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار الشديدة الغزارة وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة.

وتصــل لحــد العاصفة ما يـؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض شديد في درجات الحرارة.