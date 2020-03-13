"النيل بجوار الهرم"... العاصفة تعيد أيام الفراعنة "فيديو وصور"

كانت منطقة الأهرامات زاخرة بالحركة والعمل وآهلة بالسكان، وهذا ما رصدته صور قديمة ونادرة، تعود لقرون، الحياة المحيطة بأهرامات الجيزة، وأيضا ترصد وصول مياه النيل إلى الأهرامات بسبب الفيضان.
وقام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة حديثة تظهر كميات كبيرة من مياه الأمطار منحصرة بجوار الأهرامات، الأمر الذي أعاد للأذهان أيام الفراعنة، والفترة الزمنية التي وصلت فيه مياه النيل إلى الأهرامات.
النيل رجع تانى جنب الأهرامات زى زمان 🙈❤️ pic.twitter.com/UYPSiC38iq— ⭕️ 와세 프 (@alwaseeef) March 12, 2020
وأظهرت الصورة الهرم بعد أن أصبح عائما بمياه الأمطار بسبب عاصفة "منخفض التنين" والتي تتعرض لها مصر لأول مرة.
وعلق النشطاء على الصورة "النيل رجع عند الهرم زي أيام الفراعنة".
وتعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، ومصرع شخص وطفلة وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.
- Description: الطقس السيء في مصر© Sputnik . Khaled Taha
- الطقس السيء في مصر© Sputnik . Khaled Taha
- الطقس السيء في مصر© Sputnik . Khaled Taha
- الطقس السيء في مصر© AP Photo / Maya Alleruzzo
- الطقس السيء في مصر© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
- الطقس السيء في مصر© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
- موجة الطقس السيئ تضرب مصر© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
- الطقس السيء في مصر© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار الشديدة الغزارة وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة.
وتصــل لحــد العاصفة ما يـؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض شديد في درجات الحرارة.
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