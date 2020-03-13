التعليم المصرية توضح الإجراءات المتبعة في المدارس لتجنب انتشار كورونا

وضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، مساء اليوم الجمعة، الإجراءات التي تتبعها المدارس، لتجنب خطر انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ردت وزارة التربية والتعليم المصرية، على عدد من التساؤلات التي طرحتها "سبوتنيك" عليها، بشأن آخر التطورات المتعلقة بالعملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة بشأن خطتها المتبعة من إجراءات احترازية: "تتابع الوزارة على مدار الساعة تطورات الأوضاع بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامة الطلاب".

وفيما يتعلق بما إن كانت هناك حملات توعية انطلقت بالتنسيق مع وزارة الصحة في المدارس، أوضحت الوزارة أن "هناك حملات توعية وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب أي عدوى بالفيروسات".

وقالت الوزارة إن "التعليمات التي صدرت للمدارس حتى الآن بشأن الوقاية، وتتمثل في مراعاة التهوية ومواصلة أعمال التعقيم".

وتابعت الوزارة في تعليقها لـ"سبوتنيك" بقولها "نحن على تنسيق تام ومتواصل مع وزارة الصحة، ويتم إجراء عمليات تعقيم للمدارس في الوقت الراهن".

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، قد أصدرت مساء اليوم الجمعة، قرارا بتأجيل امتحانات الطلاب المصريين في البلدان الأجنبية التي أعلنت تعليق الدراسة بها لحين إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وقال مجلس الوزراء في بيان مقتضب عبر صفحته على "فيسبوك": "في ظل قيام بعض الدول بتعليق الدراسة بها واحترامًا منا لقرار كل دولة فقد تقرر تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج بتلك البلاد لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها".

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوما كإجراء "وقائي"، بعد الإعلان عن إصابة أحد طلاب المدرسة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.