رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى احترام الحجر الصحي

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، أن الوضع في تونس ما زال تحت السيطرة، وأن عدد المصابين وصل إلى 16 شخصا.

وقال الفخفاخ في كلمة له للتونسيين "إن تونس اتخذت تمشيا استباقيا واتبعت إجراءات المستوى الثاني في الوقت الذين كانت فيه البلاد في المستوى الأول".

وأعلن أنه تقرر المرور إلى المستوى الثالث في تطبيق الإجراءات لمجابهة الفيروس.

ودعا رئيس الحكومة التونسيين إلى احترام الحجر الصحي لمكافحة الفيروس، مؤكدا أنه من الضروري تطبيق الحجر الصحي الذاتي، وأن عدم احترام هذا الإجراء هو جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أعلن إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا وإغلاق الحدود الجوية مع إيطاليا، مع الإبقاء على رحلة يومية واحدة إلى فرنسا ورحلة أسبوعية واحدة لكل من مصر وألمانيا وأسبانيا.

هذا وأعلنت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.