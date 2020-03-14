حكومة أبو ظبي تقرر إغلاقا مؤقتا يشمل متحف اللوفر

قالت حكومة أبو ظبي اليوم السبت إنها قررت إغلاقا مؤقتا للمواقع الثقافية والسياحية الكبرى من 15 مارس/ آذار إلى 31 من الشهر في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد تقرر " الإغلاق المؤقت قصر الوطن ومتحف اللوفر أبو ظبي وعالم وارنر براذرز أبو ظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبو ظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي".

وأبو ظبي عاصمة اتحاد الإمارات العربية المتحدة وأكبر إماراتها.

وكانت وزارة الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات قد حثت "كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لكافة فئات المجتمع".

الإغلاق المؤقت قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 14, 2020

كما دعت الوزارة "أبناء كبار السن من المواطنين والمقيمين وأسرهم إلى أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا".

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.