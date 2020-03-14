وزير الرياضة السعودي: تعليق كل الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية بشكل رسمي، تعليق كافة النشاطات الرياضية بمختلف الألعاب وتوقف كل البطولات والمسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الرياضة السعودية أنه تم "تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)".

وكتب عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، عبر حسابه على "تويتر" :"وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)".

وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) pic.twitter.com/9BtsKk7YZK — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 14, 2020

​وسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الجمعة، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.