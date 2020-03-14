شفاء 3 مصابين بفيروس "كورونا" في الإمارات

وأكدت الوزارة في بيان أن "الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة"، كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس كفاءة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.