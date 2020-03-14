الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين بغارات للتحالف على تعزيزات في الضالع

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في غارات جوية للتحالف العربي، على محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها، "26 سبتمبر"، أن "مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في منطقة النبيجة بمديرية قعطبة (شمال الضالع)".

وأكدت "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتكبيدهم خسائر في العتاد القتالي".

في سياق الغارات أيضا، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات التحالف شنت 6 غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء وسط اليمن.

وأضافت أن التحالف نفذ 4 غارات جوية على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية مجزر شمال غربي مارب.

وأشارت إلى تعرض محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إلى 3 غارات، منها غارتان على مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة، وأخرى على مديرية الحزم مركز الجوف.

كما تعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى قصف جوي، حيث استهدف التحالف بغارتين جبل عنم في مديرية سحار غرب مدينة صعدة.