مصر تغلق الأضرحة ودور المناسبات وتحظر إقامة العزاء وعقد القران في المساجد

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة فى وقت الخطبة، ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، وبالتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونظرا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، لا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة، قررت الوزارة غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مع التأكيد على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة".
وأضافت، أنه "انطلاقا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن، فإننا ندعو إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك".
وتابع البيان: وعليه فإن الوزارة ستعلق من اليوم الأحد 15 – 3 – 2020، العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم، كما تنبه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها فى ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد".
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، قرارا بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس المصرية لمدة أسبوعين فيما أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بمنع أي تجمعات بعدما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 110 حالات، كما أعلنت السلطات المصرية أيضا منع إقامة الأفراح والعزاء في الشوارع لمنع انتشار الفيروس.
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