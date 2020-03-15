بسبب فيروس كورونا... السعودية تمنع باخرة ركاب سودانية من الرسو في ميناء جدة

منعت سلطات المملكة العربية السعودية الباخرة السودانية "مسرة" والتي على متنها 2000 مسافرا من سواكن إلى جدة، من الدخول لمياهها الإقليمية وأمرت بإعادتها إلى ميناء سواكن.

وقال مدير عام ميناء جدة ماجد بن رائد العرقوبي، إنه تم منع دخول الباخرة القادمة من السودان تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، بحسب صحيفة "المجهر" السودانية.

وكانت الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية ضمن جهود السيطرة على انتشار الفيروس المعدي، من بينها وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الوباء العالمي (الجائحة).

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، "شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة، وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.