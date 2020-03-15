الجيش اليمني: قتلى من "الحوثيين" بينهم قيادي بارز بمواجهات في الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "مواجهات دارت بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

وأكدت "سقوط قتلى في صفوف الحوثيين بينهم القيادي البارز المكلف بقيادة العمليات في جبهة الفاخر، محمد المروني".

وأشارت إلى "أن الحوثيين يواصلون حشد مقاتليهم منذ أسابيع لمحاولة تحقيق أي تقدم بمواقع الجيش في جبهات القتال غرب الضالع، لكنها باءت بالفشل".

في سياق متصل، نفذ الجيش اليمني عملية استهدفت الحوثيين في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووفقا لموقع الدفاع اليمني، نصب الجيش كمينا وصفه بـ"المحكم" لمجموعة من الحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.