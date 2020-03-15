القوات المشتركة اليمنية: خسائر في صفوف "الحوثيين" بتجدد المواجهات في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على مركزها الإعلامي، أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل صوب مواقع شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأكدت "كسر محاولة التسلل عقب معارك تكبد خلالها الحوثيون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

يأتي ذلك غداة إعلان القوات المشتركة مقتل 6 من الحوثيين وأسر قيادي خلال احباطها هجوما في مديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، ومحاولة تسلل في قرية بيت مغاري شمال غربي مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة).

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، التحالف العربي بتنفيذ قصف بطائرة من دون طيار على مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

وأضافت أن مدنيا جرح اثر إطلاق القوات المشتركة، نيرانها على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، في حين أصيب آخر بشظايا قصف مدفعي استهدف منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأشارت إلى شن القوات المشتركة قصفا بصواريخ الكاتيوشا على حي الشهداء السكني في مدينة الحديدة، واستهدافها برشاشات متوسطة حي الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية شمال شرقي المدينة.