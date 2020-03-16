الدفاع الروسية: عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري منذ يوليو 2018

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 577 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان منذ يوليو/تموز 2018.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في النشرة الإخبارية لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، والتي نُشرت على موقع وزارة الدفاع الروسية الرسمي: "إجمالي عدد الأشخاص الذين عادوا إلى البلاد من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 يوليو/تموز 2018، بلغ 577262 شخصا".

وأوضح المركز في نشرته اليومية أنه من بين العائدين 182014 شخصاً عادوا من لبنان بالإضافة إلى 395248 شخصاً عادوا من الأردن.

وأشارت النشرة إلى عودة خمسة عشر نازحا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد، إضافة إلى تأهيل أربعة مبان سكنية وترميم مخبز.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة في الجيش العربي السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.7 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 31 عبوة ناسفة.