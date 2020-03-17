الرئيس التونسي يعلن فرض حظر تجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول بداية من يوم غد الأربعاء من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس"، يأتي ذلك في ظل ما تشهده تونس من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) "جائحة"، الذي أصاب 24 شخصا بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وقال قيس سعيد، في كلمة مباشرة توجه بها للشعب، إنه تم إصدار الأمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.

يتبع...