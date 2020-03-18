المغرب يعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتم التأكد من الإصابات مخبريا في معهد "باستور-المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية في المعهد الوطني للصحة في الرباط، بحسب ما ذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وبذلك، تضيف الوزارة في بيانها: "يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-"19 بالمغرب إلى 49 حالة إلى حدود صدور هذا البيان".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، جائحة (وباء عالمي)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وبحسب البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 198193 شخصًا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 7426.