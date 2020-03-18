طيران الإمارات تمنح طياريها إجازة غير مدفوعة والقطرية تسرح موظفين

استغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف فلبيني في الدوحة هذا الأسبوع، في حين طلبت منافستها طيران الإمارات من الطيارين الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، إذ يتضرر الطلب على السفر بشدة بسبب فيروس كورونا.

واضطرت الناقلتان المملوكتان للدولة لخفض عشرات الرحلات، وهي محورية بالنسبة لمركزيهما في الخليج اللذين يمر من خلالهما ملايين المسافرين كل عام.

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تحاول تحديد "السبب الحقيقي" وراء القرار غير المتوقع بالاستغناء عن الموظفين.

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.

ونشرت "إيه.بي.إس-سي.بي.إن" تقريرا عن تسريح الموظفين في وقت سابق. وقالت إن الموظفين الفلبينيين، وبينهم مهندسون وعاملو صيانة، تم تسريحهم أمس الثلاثاء، وفقد آخرون وظائفهم أيضا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة قد حذرت من أنها ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، قبل أن يضرب تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر.

وانضمت طيران الإمارات في دبي إلى شركات طيران أخرى حول العالم في دعوة الطيارين إلى أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.

وقالت شركة الطيران في رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها "رويترز": "نحثكم بقوة على استغلال هذه الفرصة للتطوع للحصول على إجازة إضافية مدفوعة وغير مدفوعة".

ولم ترد طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران الدولية في العالم، حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.

السياحة والطيران حيويان بالنسبة لاقتصاد دبي، التي لا تمتلك الثروة النفطية الهائلة مثل بعض جاراتها.

كانت مجموعة طيران الإمارات، التي بلغ عدد موظفيها أكثر من 100 ألف بينهم أربعة آلاف طيار بنهاية مارس/ آذار 2019، طالبت في وقت سابق من الشهر الجاري الموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، غير أن الطلب في ذلك الحين لم يكن يشمل الطيارين.

وأبلغت طيران الإمارات موظفيها بأن وباء فيروس كورونا قد يكون أكبر تحد تواجهه منذ سنوات عديدة.

وأوقفت شركة الطيران التوظيف وتواصل خفض الرحلات مع تفاقم الوضع عالميا.

وردا على استفسار من "رويترز" بشأن إمكانية تقديم حكومة دبي الدعم للكيانات التابعة لها في قطاع الطيران، أرسل المكتب الإعلامي للحكومة بيانا من مشغل المطارات في الإمارة.

وقالت مطارات دبي إنها تعمل مع شركاء أعمال على تخفيف تأثير فيروس كورونا، لكن لا يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن الترتيبات التجارية محاطة بالسرية.

وأعلنت الاتحاد للطيران في أبوظبي اليوم عن مجموعة جديدة من الرحلات الملغاة، بما في ذلك رحلات إلى الهند ومصر.