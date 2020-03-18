"الحوثيون" على أبواب مأرب... ماذا ستفعل الشرعية اليمنية؟

أعلنت جماعة أنصار الله أنها استولت على عدة مناطق في مأرب وأن قواتها تقف على أبواب عاصمة المحافظة في انتظار التعليمات باقتحام المدينة بعد أن تم سحب قوات الشرعية والتحالف من أجزاء كبيرة منها، ويبدو أن الصراع بين الشرعية والانتقالي وتعدد ولاءات قوات المقاومة الجنوبية وفشل اتفاق الرياض سيكون داعما ومساعدا لتمهيد الطريق لسقوط مأرب كما سقطت الجوف منذ أيام قليلة.

ويرى مراقبون أن فقدان الشرعية لمأرب ربما ينهي تواجد قوات حزب الإصلاح ومراكز الشرعية، عندها ستكون الحرب بين "أنصار الله" من جانب، التحالف والانتقالي من الجانب الآخر... فماذا ستفعل الشرعية والتحالف إذا دخل أنصار الله إلى مأرب؟

المحافظة الأخيرة

قال عبد العزيز قاسم القيادي بالحراك الجنوبي اليمني لـ"سبوتنيك"، إن قوات "الحوثيين" باتت على بعد 3 كيلومتر من عاصمة محافظة مأرب، وأن هناك أنباء تتحدث عن قيام قوات الشرعية بنقل وزارة الدفاع اليمنية إلى محافظة شبوة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك أمور تجري وأن الحوثيين سيدخلون مأرب وبذلك تكون كل المحافظات التي كانت تابعة للشمال قبل العام 1990 باتت تحت سيطرتهم بالكامل.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تحكم بإعدام 19 قائدا في الجيش اليمني بينهم وزير الدفاع بتهمة التخابر

وأشار القيادي الجنوبي إلى أن الحوثيون سوف يكتفون بمحافظة مأرب في الوقت الراهن ولن يتقدموا نحو المحافظات الجنوبية، وربما ستكون هناك اتفاقات سياسية جديدة ورؤية مختلفة للحل بعد كل تلك التطورات والتغييرات على الأرض.

وأوضح قاسم أن الأوضاع الحالية والخلافات الدائرة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالقطع سيكون لها دور في رسم السياسات القادمة لأي مفاوضات للحل.

الموقع الجغرافي

ومن جانبه قال العميد ثابت حسين الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني لـ"سبوتنيك"، مأرب هي إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، وتقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحدود (173) كيلو متراً، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته (1.2%) من إجمالي سكان الجمهورية، وعدد مديرياتها (14) مديرية، ومدينة مأرب هي مركز المحافظة.

وتابع الخبير الاستراتيجي، تتصل المحافظة بالجوف من الشمال، محافظتي شبوة والبيضاء من الجنوب، محافظتي حضرموت وشبوة من الشرق، محافظة صنعاء من الغرب، وتبلغ مساحة المحافظة حوالي (17405)كم2، تتوزع في (14) مديرية وتعتبر مديرية مأرب أكبر مديرية في المحافظة من حيث المساحة.

بوابة استراتيجية

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن "مأرب تعد بوابة استراتيجية مهمة على تخوم صنعاء، أهميتها الاقتصادية كبيرة لليمن، لذلك سعى الحوثي في بداية انقلابه إلى وضع اليد عليها، لاحتوائها على أهم منشآت استخراج النفط وتحويله في البلاد".

وأضاف حسين "من هنا تأتي أهمية مأرب الاستراتيجية، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2015، حيث سيطرت قوى موالية للرئيس هادي على هذه المحافظة اليمنية النفطية، وساهم التحالف العربي في تحقيق انتصار نوعي آنذاك، بأن حقق الأمن والاستقرار فيها، لكن ذلك الأمر ظل تحديا، إذ حاولت جماعات بميول سياسية إبطاء أي تحرك نحو صنعاء، بتحريك جيوب في جبهات على حدود المحافظة في صرواح والجفينة على سبيل المثال".

النفط والغاز

وأكد حسين أن "مأرب هي المحافظة الشمالية الوحيدة -ليس كلها- التي تخضع لسلطة الشرعية ممثلة بالمحافظ سلطان العرادة، وهو شيخ قبلي قوي في مأرب، وهناك تتواجد قيادة ما يسمى بالجيش الوطني ووزارة الدفاع "الشرعية"، لكن يمكن القول إن هذه المحافظة ظلت تحت أعين الحوثيين من خلال تواجدهم المباشر في صرواح "حوالي 60 كم من مأرب المدينة" وبشكل غير مباشر من خلال القوى الموالية سياسيا وطائفيا، وظلت تزويدهم بالنفط والغاز.

الحوثيين والشرعية

ولفت الخبير العسكري، إلى أن الوضع بشكل عام بين الحوثيين والشرعية بقيادة حزب الإصلاح في مأرب كان أشبه بالمتعايش، وإذا قرر الحوثيون السيطرة على مأرب ستكون سلطة الشرعية قد فقدت آخر نقاط تواجدها في الشمال، وسيكون الأمر واضحا جليا، الشمال تحت سيطرة الحوثي، والجنوب تحت سيطرة التحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي.

استحالة العودة

وقال مصدر عسكري يمني "رفض ذكر اسمه" لـ"سبوتنيك"، قوات الحوثيين أصبحت قاب قوسين أو أدنى من مدينة مأرب وحزم الجوف وبات سكان مأرب يسمعون الاشتباكات عن قرب، وهناك خسائر مادية كبيرة من حيث العتاد والقوى البشرية قتلى وجرحى وأسرى ومحاصرين بالآلاف.

وحول الأبعاد الاستراتيجية للعملية التي تقوم بها قوات صنعاء في نهم وبالقرب من محافظة مأرب أكد المصدر:" العملية تهدف إلى إبعاد الخطر عن صنعاء تماما، وفقدان التحالف أهم الجبهات التي كان يهدد بها، ولم يستطيع الدخول منها رغم امتلاكه مواقع هامة، وبعد أن خسر تلك المناطق أصبح من المستحيل عليه العودة إليها من جديد باعتبارها وعرة جدا ومحصنة وكذلك اليقظة والجاهزية القتالية التكتيكية والإستراتيجية وغيرها من الأمور، هذا بجانب تحطيم معنويات قوات التحالف وانهيار المرتزقة، وبدأت الاتهامات فيما بين أطراف التحالف لبعضهم البعض".

الخلافات الجنوبية

وفي نفس السياق قال ماجد الشعيبي مدير المركز الإعلامي بالضالع في اليمن في تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، كنا متفائلين بأن ينجز اتفاق الرياض كل أهدافه المطروحة والمنصوص عليها مسبقا وإعادة تشكيل كل القوات المسلحة في الجنوب وفي الشمال أيضا، لكن الشرعية وحزب الإصلاح لم توف بالتزاماتها، على الرغم من تجاوب قيادة التحالف والمجلس الانتقالي في عدن مع كل بنود الاتفاق.

وأشار مدير المركز الإعلامي، تعرضنا في جبهة الضالع خلال الأيام الماضية لهجوم كبير مباغت من قبل "ميليشيات الحوثي" وفق التصعيد الميداني بين الطرفين، وواجهت قواتنا الجنوبية الهجوم، لكن بكل صراحة بعد تسليم محافظة الجوف وأجزاء كبيرة من مأرب من بينها نهم، استخدمت "ميليشيات الحوثي" الأسلحة الحديثة التي حصلت عليها من الجوف ومأرب ضد محافظة الضالع، حيث سلمت قوات حزب الإصلاح كل المعسكرات بكامل أسلحتها وذخائرها والأسلحة التي غنمها الحوثيون تكفيهم خمس سنوات قادمة للقتال.

التصعيد والتحشيد

وتابع الشعيبي، هناك 12 لواء وقيادة منطقة عسكرية كاملة بعدتها وعتادها، جميعها سلمت للحوثي في الجوف ومأرب، تلك الأسلحة يقاتل بها الحوثيون اليوم في جبهة الضالع، ونحن نقاتل بما لدينا من سلاح خفيف وليس لدينا أي أسلحة تستطيع الوقوف في وجه هذا الهجوم الكبير على الضالع والمنسق بين حزب الإصلاح والحوثيين، حيث أنهم يريدون الضالع للوصول إلى العاصمة عدن تزامنا مع التصعيد والتحشيد الذي يحدث في شبوة من جانب حزب الإصلاح.

المتحدث العسكري

وأعلن العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة، تحرير جميع مديريات محافظة الجوف عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم خلال العملية.

وكشف سريع تفاصيل العملية العسكرية الواسعة "فأمكن منهم"، مؤكدا في بيان نشره على حساب موقع قناة "المسيرة" على "تويتر" أمس الثلاثاء، أن "العملية أدت لدحر ما يسمى بالمنطقة العسكرية السادسة التابعة للمرتزقة بجميع ألويتها العسكرية ووقوع المئات من قوات العدو بين قتيل وأسير ومصاب".

وقال المتحدث إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير شاركا بعملية "فأمكن منهم" بأكثر من 50 عملية استهدف بعضها عمق العدو السعودي ردا على تصعيده الجوي.

وأشار سريع إلى الاستمرار في العمل على تحرير كافة أراضي الجمهورية، وحيّا الدور البارز والمشرف لقبائل الجوف في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن "قواتنا تعمل على تطبيع الأوضاع بمحافظة الجوف بعد دحر قوات العدو ومرتزقته من كافة مديرياتها".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.