الرئيس الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع محمود عباس سبل التعاون في مواجهة كورونا

اتصل الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم، الأربعاء.

ونشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أوضح من خلالها أن العالم بأسره يواجه أزمة "فيروس كورونا" (كوفيد 19) لا تفرّق بين بني البشر وبين مناطق السكن.

העולם כולו מתמודד עם משבר שאינו מבחין בין אדם לאדם ובין אזורי מגורים. שוחחתי כעת עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, ואמרתי לו כי היכולת שלנו לעבוד יחד בעתות משבר היא עדות ליכולת שלנו לעבוד יחד גם בעתיד עבור כולנו. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) March 18, 2020

وقال الرئيس الإسرائيلي على صفحته الرسمية:

تحدثت الآن مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وقلت له أن قدرتنا على العمل والتعاون أثناء الأزمة هي شهادة على قدرتنا على العمل معاً أيضا في المستقبل لصالحنا جميعاً.

ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 433 حالة، منها 6 حالات صعبة جدا، و12 حالة متوسطة، في حين تبقى 404 حالة ضعيفة.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لفرض طوق شامل على أنحاء البلاد كافة، وذلك بناء على توجيهات من وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان.

وقررت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.